Celibato, aborto e polêmicas na Igreja: Como pensam dez candidatos a papa

Nascido em Malta, tem 68 anos e é secretário do Vaticano, responsável por administrar os sínodos. Foi nomeado cardeal por Francisco em 2020.

Grech é a favor da comunhão para divorciados e recasados. Em 2015, disse que as pessoas divorciadas e que buscam por Cristo são bem-vindas na igreja, segundo o site The Malta Independent.

O religioso aprova a bênção a casais do mesmo sexo e a ordenação de mulheres. No ano passado, declarou que um diaconato feminino não seria uma revolução, mas um "aprofundamento natural da vontade do Senhor".

Juan Jose Omella

27.abr.2025 - O cardeal Juan Jose Omella chega para participar das orações em Roma Imagem: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Nascido na Espanha, tem 79 anos e é arcebispo metropolitano de Barcelona. Também foi nomeado cardeal pelo papa Francisco.