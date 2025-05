Quem é o papa mais velho já eleito? Recorde é controverso e pode cair

Agatão teria uma ligação com Francisco. Pouco antes de morrer, o possível papa centenário que era conhecido por ser caridoso e "milagreiro", fez uma doação à igreja de Santa Maria Maior - onde Francisco escolheu ser enterrado quase 1400 anos depois. Ele também é lembrado pela Igreja por ter tornado "oficial", no sexto Concílio Ecumênico, a visão de que Jesus tinha duas naturezas e vontades, a humana e a divina.

Caso o recorde de Agatão não seja mesmo válido, Bento 16 poderia ter sido o papa mais velho da História. No entanto, ele tem outros no páreo: o papa Gregório 9º tem dois possíveis anos de nascimento discutidos por historiadores: 1145 e 1170. Caso o primeiro esteja correto, ele morreu como papa em 1241, possivelmente aos 96 anos. Bento tinha 95 anos ao falecer.

Papa Bento 16 Imagem: Reprodução/Twitter

Contudo, Bento 16 foi um papa emérito pelos últimos nove anos de sua vida. Ele deixou o trono de Pedro em fevereiro de 2013, dois meses antes de completar 86 anos. Já o papa Leão 13 tinha 93 anos quando faleceu em 1903, ainda no comando da Igreja Católica. Caso a documentação de Agatão realmente possa ser colocada em xeque e nenhum dos papas cujas idades são desconhecidas fosse mais velho, Leão teria sido o mais idoso a governar a Igreja.

Recorde poderá ser quebrado?

Não aquele que é atribuído a Agatão, no entanto, a idade de Clemente 10º ao ser eleito pode ser superada pelo próximo papa dependendo do resultado do novo conclave. Dentre os 22 cardeais "papáveis" mais cotados pelo site especializado "Colégio de Cardeais", o italiano Angelo Bagnasco já tem 82 anos e o canadense Marc Ouellet tem 80.