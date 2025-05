Só um cardeal brasileiro não pode votar no conclave - mas é elegível a papa

O cardeal é formado em teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Raymundo Damasceno também foi presidente da CNBB.

Como acontece o conclave

Palácio Apostólico (Cidade do Vaticano) Imagem: Tibor Bognar/Getty Images

A eleição acontece dentro da Capela Sistina, no Vaticano. O voto é secreto e depositado em uma urna. O número de votos do escolhido não é divulgado.

Os cardeais são proibidos de qualquer tipo de comunicação com o exterior durante o conclave. Eles não podem enviar mensagens eletrônicas ou alimentar suas contas nas redes sociais, por exemplo.

Os cardeais entram em conclave em no mínimo 15 dias e no máximo 20 dias após a morte ou renúncia de um papa. Eles passam em cortejo da Capela Paulina até a Sistina. Em seguida, as portas são fechadas, as chaves retiradas, e o isolamento é assegurado pelo cardeal camerlengo no interior, e pelo prefeito da Casa Pontifícia no exterior.