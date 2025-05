Dia virou noite: tempestade de poeira 'engole' cidades em 3 países; veja

Moradores da província de Al Qassim, na região central do país, também sofreram com os efeitos da tempestade. Em entrevista ao portal Gulf News, o meteorologista Abdullah Al Misnad atribuiu o fenômeno a fortes correntes descendentes de nuvens cumulonimbus — nuvens verticais impulsionadas pela gravidade e cujas características podem produzir efeitos intensos, como chuva, raios e fortes ventos - que geram paredes de poeira "intensas e velozes". "Essas paredes [de poeira] podem atingir até 2 quilômetros de altura e ventos de até 100 quilômetros por hora, representando grandes riscos para o transporte aéreo e terrestre", explicou o especialista.

Os ventos carregados de poeira provocaram caos no Kuwait. Segundo o Gulf News, as rajadas de vento atingiram o país a mais de 100 quilômetros por hora. Com uma visibilidade de menos de 300 metros, os voos locais foram desviados e os portos de Shuwaikh e Shuaiba, fechados. As aeronaves que pousaram no país enfrentaram "condições tensas", de acordo com o portal, que relata que as operações no Kuwait foram retomadas na manhã de hoje, com a melhora das condições climáticas no país.

Conforme especialistas ouvidos pelo Gulf News, o Kuwait está atualmente no período conhecido como "Sarayat". A transição sazonal é considerada "volátil" e é conhecida por mudanças atmosféricas rápidas, tempestades e poeira densa.

Na Jordânia, a tempestade de poeira causou inundações repentinas em áreas baixas. Em Petra, uma das atrações turísticas mais visitadas do país, as autoridades evacuaram centenas de visitantes na tarde de ontem, depois que as enchentes atingiram partes do sítio arqueológico. Segundo o Gulf News, mais de 1.700 turistas estavam presentes no local quando as equipes da Defesa Civil implementaram os protocolos de emergência por conta da rápida elevação do nível da água.