Vaticano instala cortinas na Basílica de São Pedro que revelarão novo papa

No primeiro discurso à plateia, o líder religioso costuma cumprimentar as diferentes nações em seus próprios idiomas. Em 2013, Francisco quebrou o padrão e pediu aos fiéis que rezassem por ele, ao invés de oferecer as bênçãos. Ele também optou por vestimentas modestas, dando sinais de como seria seu estilo papal.

Antes de cumprimentar o público, papa terá tempo sozinho de reflexão na ''Sala das Lágrimas''. Quando aceitar o posto após a votação, ele irá para esse local - dentro da Capela Sistina - para orar, se preparar para o que está por vir e até ensaiar o que vai dizer aos fiéis que o aguardam.

A chaminé no telhado da Capela Sistina já foi montada, na sexta-feira. Ela será usada para queimar as cédulas de votação do conclave e para anunciar se um novo papa foi escolhido. Fumaça preta significará que não há decisão, enquanto a fumaça branca anunciará que o 267º papa foi eleito.