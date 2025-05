Sigilo e inspeção: regras que os cardeais terão que seguir no conclave

O conclave que irá decidir quem será o novo papa terá início na quarta-feira. Os 133 cardeais participantes deverão seguir algumas regras duras durante os dias de votação, incluindo o voto de sigilo.

Entenda regras

Cada cardeal deve assinar um juramento de sigilo sobre tudo o que acontecer. "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem", dizem coletivamente na Capela Sistina antes de tudo começar. Os funcionários do serviço, como cozinheiros, também se comprometem com o silêncio.

Religiosos não podem manter qualquer tipo de comunicação com o exterior. Celulares, smartphones e tablets serão confiscados para evitar que mensagens sejam trocadas ou que perfis em redes sociais sejam alimentados. Jornais, TVs, rádios e correspondências também são proibidos para que notícias e acontecimentos externos não tenham interferência na decisão de cada cardeal.