Apostas para o novo papa hoje (6): veja quem lidera bets antes do conclave

Quem é Pietro Parolin?

Cardeal Pietro Parolin observa durante a missa da Quarta-feira de Cinzas, em Roma, Itália. Imagem: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Parolin é italiano e tem 70 anos. Ele é visto como um candidato de compromisso entre os progressistas e conservadores.

Ordenado em 1980, ele entrou para o serviço diplomático do Vaticano em 1983. O cardeal atuou como secretário de Estado do papa Francisco desde o começo do papado de Jorge Bergoglio, em 2013.

Pietro é considerado "vice-papa" devido ao seu cargo na Igreja. Os secretários de Estado são semelhantes a um primeiro-ministro, ocupando o segundo lugar na hierarquia do Vaticano, atrás apenas do pontífice.

O cardeal também atuou no governo do papa Bento 16. Ele foi vice-ministro das Relações Exteriores e em 2009 foi nomeado embaixador do Vaticano na Venezuela.