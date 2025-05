Capela Sistina está pronta para receber o conclave; veja fotos e detalhes

Sobre a mesa, pastas de couro vermelha com bordas douradas e um brasão ao centro. Encadernado em verde, está posicionado o Ordo Rituum Conclave - o texto oficial da Igreja Católica que discorre sobre as normas do conclave, e é acompanhado pela Constituição Apostólica.

Uma caneta azul também foi colocada à disposição dos cardeais. Elas serão usadas para preencher as cédulas com o nome do seu escolhido. Papel tem a frase "Eligo in Summum Pontificem" ("Elejo como Sumo Pontífice") na parte superior, com um espaço em branco abaixo. É proibido votar em si.

Imagem: Divulgação/Vaticano

