Pastor aberto ao diálogo: o perfil desejado pelos cardeais para o novo papa

Hoje acontece a última reunião, às 9h da manhã (horário local). Em seguida, os cardeais eleitores poderão começar a se transferir para a Casa Santa Marta, onde permanecerão isolados até a escolha do novo pontífice.

Celulares recolhidos e sinal de telefonia cortado a partir de amanhã

Os celulares dos cardeais serão recolhidos no momento da entrada e só devolvidos após o fim do conclave, segundo Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa do Vaticano. O gesto é parte de um rigoroso protocolo de sigilo, que busca impedir qualquer tipo de comunicação com o mundo exterior durante as votações.

A partir das 15h (hora local) do dia 7 de maio, todos os sistemas de transmissão de sinais de telecomunicação para rádios móveis e celulares serão desativados em todo o território do Vaticano —com exceção da área de Castel Gandolfo. A informação é de um comunicado oficial do Escritório da Presidência do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano.

O restabelecimento do sinal ocorrerá somente após o anúncio do novo papa, feito a partir da Loggia central da Basílica de São Pedro, com o tradicional "Habemus Papam". A retomada do serviço será feita com a máxima velocidade permitida pela tecnologia das operadoras.