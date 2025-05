Cardeal sobre o conclave: 'Há influências políticas, mas tentamos resistir'

Imagem: Arte/UOL

Torcida pelo cardeal Parolin

Apesar de não votar, Marchetto tem sua preferência: é amigo próximo do cardeal Pietro Parolin, atual secretário de Estado do Vaticano, e "dá como certa" a escolha do colega. "Ele tem uma grande responsabilidade", comentou.

Ao refletir sobre o perfil ideal do futuro papa, o cardeal resgata a figura de Pedro: "Não o Pedro que negou Jesus, mas aquele que, ao ser questionado três vezes - 'Tu me amas?' - respondeu: 'Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo'". Para o cardeal, essa entrega sincera deve ser a marca do novo pontífice.