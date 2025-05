Como 15 mil litros de urina serão reutilizados para fazer cerveja na Suécia

A Sanitation360, empresa de Gotland, uma ilha sueca no Mar Báltico, apostou em um método sustentável inusitado para ser usado no processo de adubação de cevada para fabricação de cerveja: coletou 15 mil litros de urina de frequentadores de um festival.

O que aconteceu

Empresa instalou dez banheiros químicos especiais. Eles foram projetados com telas para coletar exclusivamente a urina dos participantes do evento realizado no parque Ekonomikum, em Uppsala, durante as celebrações de Walpurgis, festa tradicional em alguns países europeus e que marca o início da primavera no continente.

Cerca de 15 mil litros de urina foram coletados pela Sanitation360. Segundo o portal Sweden Herald, o número ficou abaixo dos 20 mil litros projetados pela corporação. Apesar disso, superou os 11 mil captados em 2024.