Como era a temida prisão de Alcatraz, que Trump quer reabrir após 62 anos

Alcatraz Imagem: Stephen Lam/REUTERS

Em 1861, Alcatraz se tornou uma residência também para quem tinha cometido crimes militares. Ela recebeu no século 19 indígenas Hopi do Arizona que haviam resistido às tentativas do governo de aculturá-los e transformá-los em soldados. Durante a Primeira Guerra, ela abrigou o anarquista Philip Grosser, que se opunha à entrada no conflito e ao serviço militar. Ele escreveu o livro "Uncle Sam's Devil Island" (ou a "Ilha do Diabo do Tio Sam", em tradução livre) sobre suas experiências em Alcatraz.

Durante a Guerra Hispano-Americana, de 1898, seu número de prisioneiros passou de dezenas às centenas. Prisioneiros feitos durante o conflito entre Espanha e EUA devido à interferência norte-americana na independência cubana eram enviados para a ilha californiana.

Entrada da penitenciária de Alcatraz Imagem: Elwood j blues/Creative Commons

Quase um século depois de sua compra, em 1934, Alcatraz deixou de ser prisão militar para se tornar penitenciária federal. Iniciava-se sua "era de ouro" no imaginário americano. Até 1963, ela abrigou os presos mais notórios dos EUA, como George "Machine Gun" Kelly, gângster do Tennessee que sequestrou o magnata do petróleo Charles F. Urschel em 1933, e o assassino Robert Stroud, que se tornou ornitólogo na prisão e ficou conhecido como o "Homem-Pássaro de Alcatraz".