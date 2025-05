Conclave para eleger novo papa acontece entre obras-primas de Michelangelo

Conclave começa no dia 7 de maio. Reclusos no conclave durante longas horas dentro da Capela Sistina, os cardeais que têm a responsabilidade de eleger o próximo papa podem se inspirar nas mensagens transmitidas pelos suntuosos afrescos de Michelangelo, obras-primas da pintura do Renascimento e autêntica ilustração da Bíblia.

Durante o conclave, cardeais se sentam em cadeiras de madeira de cerejeira com seu nome gravado, com mesas cobertas com toalhas nas cores bege e bordô à frente. Ao fundo, fica a urna com a tampa adornada com duas figuras que representam cordeiros, na qual as cédulas com os votos são depositadas.

O voto é secreto e depositado em uma urna. O número de votos do escolhido não é divulgado.

Os cardeais são proibidos de qualquer tipo de comunicação com o exterior durante o conclave. Eles não podem enviar mensagens eletrônicas ou alimentar suas contas nas redes sociais. Em seguida, as portas são fechadas, as chaves retiradas, e o isolamento é assegurado pelo cardeal camerlengo no interior, e pelo prefeito da Casa Pontifícia no exterior.

No início do conclave, os cardeais fazem um juramento de silêncio. Além dos cardeais, todos os funcionários do serviço que têm acesso a eles também deverão jurar que manterão segredo sobre tudo o que tiver relação com as reuniões, sob pena de excomunhão.

Podem votar os cardeais com menos de 80 anos. O número máximo de cardeais eleitores no processo é de 120. Diversas nacionalidades participam do pleito. Não são apenas cardeais do Vaticano ou da Itália que compõem a eleição. Atualmente, há cardeais eleitores do México, da Índia, da França, da Ucrânia e do Brasil.