Conclave: primeira fumaça está prevista para 14 h de quarta-feira

O Vaticano anunciou hoje os horários aproximados do fim das votações do conclave, que começa amanhã. Primeira fumaça deve aparecer após as 19h (14h, no horário de Brasília) na chaminé da Capela Sistina.

O que aconteceu

Queima dos votos revela fumaça, sinalizando se o novo papa já foi escolhido. No primeiro dia, há somente uma rodada de votos e, por isso, deve aparecer o resultado no início da noite, no horário local. A previsão foi feita pelo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, que explicou o passo a passo e disse que primeira fumaça "não será antes" das 14h.

No primeiro dia, os cardeais são confinados na Capela Sistina por volta de 16h30 (11h30 no Brasil). Antes de indicarem um nome, eles participam de uma meditação conduzida pelo cardeal Raniero Cantalamessa e fazem o juramento solene: "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem".