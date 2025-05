Favorito das casas de apostas para ser papa, Parolin vai presidir conclave

Pessoa mais importante no Vaticano, atrás apenas do papa, é considerado como um "vice". Os secretários de Estado são semelhantes a um primeiro-ministro. Parolin ocupa a posição há mais de dez anos e é visto por muitos analistas como o sucessor natural de Bergoglio.

Parolin cresceu em uma região conhecida como berço dos papas. O cardeal nasceu em Schiavon, uma pequena cidade na região do Vêneto, no norte da Itália. Ele foi criado por sua mãe, uma professora do ensino fundamental, depois que seu pai, que era dono de uma loja de ferragens, morreu em um acidente de carro quando o menino tinha 10 anos.

Ingressou no seminário aos 14 anos e foi ordenado aos 25. Mas a carreira do cardeal Parolin não se resumiu a ser um padre diocesano. Ele ingressou na Pontifícia Academia Eclesiástica de Roma, que forma padres para servir no corpo diplomático. Na década de 1980, o italiano serviu na Nigéria durante golpes militares e uma guerra civil. Também trabalhou no México para restaurar laços diplomáticos.

Arquiteto de "acordo secreto" assinado em 2018 entre o Vaticano e a China. O teor nunca foi divulgado, mas o objetivo era pôr fim às prisões arbitrárias de padres católicos na China. Em troca, acredita-se que a Santa Sé teria se comprometido a nomear bispos para as dioceses chinesas a partir de uma lista elaborada pelo Partido Comunista.

Candidato de compromisso entre os progressistas e conservadores. O italiano nunca se envolveu diretamente nas chamadas guerras culturais da Igreja sobre temas como aborto e direitos dos homossexuais. Porém, em uma ocasião ele condenou a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, rotulando como "uma derrota para a humanidade".

Parolin defendeu o poder do Vaticano sobre os líderes de igrejas locais. O cardeal criticou tentativas na Alemanha de permitir que padres abençoem simbolicamente casais do mesmo sexo. Segundo Parolin, as Igrejas locais não podem tomar decisões que acabem afetando todos os católicos.