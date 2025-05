Índia confirma ataque ao Paquistão

Ataque é resposta indiana ao país vizinho. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, havia dito na semana passada que deu às Forças Armadas do país "total liberdade operacional para decidir o modo, os alvos e o momento" da resposta ao ataque que deixou 26 turistas mortos em abril em uma região disputada com o Paquistão.

Índia acusa Paquistão de estar por trás do atentado do mês passado. A Caxemira é uma região de maioria muçulmana com um forte movimento separatista. O Paquistão negou a autoria, na época, e pediu uma "investigação neutra". Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pela ação.