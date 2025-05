Maierovitch: Trump terá que engolir decisão da Justiça sobre refugiados

Por isso, 12 mil pessoas foram autorizadas [a entrar nos EUA] com base na lei do refúgio. Trump só quer admitir 160. A Justiça foi provocada e deliberou que os EUA têm a obrigação de receber 12 mil refugiados. Trump terá que engolir. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch ressaltou que a Justiça dos EUA está tentando colocar um freio nas tentativas de Trump de agir fora das leis.

Trump não está querendo cumprir a Constituição americana. Tanto é que fingiu, mas se lançou como candidato [ao terceiro mandato], o que a Emenda Constitucional nº 22 proíbe. Ele também quer, e está descumprindo a Constituição, fazer deportações.

Ele vem derrubando a Constituição e tem chutado as leis e esse é um caso concreto e muito visível. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

