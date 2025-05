Líder conservador Friedrich Merz é eleito chanceler da Alemanha

Esta foi a primeira vez na Alemanha pós-guerra que um candidato a chanceler federal não venceu na primeira votação. A eleição parlamentar é vista como uma formalidade, pois costuma acontecer somente após o candidato acordar uma coalizão com outros partidos que lhe garantam a maioria absoluta.

Em fevereiro, a aliança CDU/CSU (União Social Cristã) venceu as eleições federais e garantiu um acordo de coalizão com os social-democratas de centro-esquerda. O acordo traçou planos para reavivar o crescimento, como a redução dos impostos corporativos e a diminuição dos preços da energia. Também promete um forte apoio à Ucrânia e maiores gastos militares.

Merz, de 69 anos, que iniciou sua carreira política como parlamentar europeu em 1989, terá a primeira oportunidade em um cargo governamental. Apenas um ministro do governo anterior manterá seu cargo, o ministro da Defesa Boris Pistorius. O restante do gabinete de Merz é composto por novos indicados, muitos deles com experiência no setor privado.

(Com DeutscheWelle, Reuters)