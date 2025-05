Desaparecida do Vaticano: caso sem solução há 40 anos será desafio do papa

O papa Francisco apoiou as investigações do caso. O pontífice afirmou que o desaparecimento da jovem era uma dor para o Vaticano. A declaração fez parte do livro "Vida. A minha história na História", autobiografia do Pontífice escrita em colaboração com o jornalista Fabio Marchese Ragona, correspondente no Vaticano.

Francisco também defendeu João Paulo 2º de ataques de Pietro. O irmão de Emanuela afirmou que o pontífice polonês costumava deixar o Vaticano à noite com alguns bispos para procurar jovens em Roma. O Vaticano classificou a declaração como "loucura", e Francisco respondeu às acusações na Praça São Pedro.

Certo de interpretar os sentimentos dos fiéis de todo o mundo, dirijo um pensamento agradecido à memória de São João Paulo 2º, nestes dias objeto de deduções ofensivas e infundadas.

Papa Francisco, em 2023

Mais de quatro décadas depois, a busca por respostas continua. Também em 2023, o Vaticano anunciou que reabriria sua própria investigação interna sob a liderança do promotor Alessandro Diddi. A família Orlandi, especialmente Pietro, segue incansável na luta por justiça e transparência. Enquanto isso, o desaparecimento de Emanuela permanece como uma ferida aberta — um símbolo do poder e do silêncio que ainda cercam os muros do Vaticano.