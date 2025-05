Crise política: o que está por trás de ação contra imigrantes em Portugal

Com a crise imobiliária, a questão da imigração entrou no foco do debate político. O número de estrangeiros quadruplicou desde 2017. Hoje, cerca de 15% da população de Portugal, que é de pouco mais de dez milhões de habitantes, é de estrangeiros.

A corrupção e a ética, juntamente com a imigração, são temas centrais do atual debate político em Portugal, e isso dá espaço para o crescimento do Chega, partido de extrema-direita.

Marina Costa Lobo, cientista política à RFI

Entidade em prol dos imigrantes reagiu à manifestação. Em uma publicação nas redes sociais, a Casa do Brasil de Lisboa, uma associação que auxilia imigrantes desde 1992 no país, publicou uma nota questionando a decisão do governo.

Nos parece minimamente coincidente o atual governo anunciar que vai notificar 18 mil imigrantes a abandonarem o país em plena campanha eleitoral e no seguimento de uma notícia de suposta corrupção do primeiro-ministro, com o caso da sua empresa. Fica a pergunta se, mais uma vez, não estão a utilizar a imigração como um bode expiatório e uma cortina de fumaça para os problemas reais do nosso país. Particularmente, acho um desrespeito com os portugueses que vão votar dia 18, porque nesse momento a pergunta é: quais os esclarecimentos sobre a Spinumviva?

Casa do Brasil de Lisboa no Instagram

O que aconteceu

Anúncio contra imigrantes às vésperas de período eleitoral. As eleições parlamentares estão marcadas para o dia 18 de maio e a campanha começou neste domingo (4). A grande favorita é a direita moderada, mas analistas apontam que não há garantia de que uma vitória asseguraria a estabilidade do próximo governo.