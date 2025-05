Qual a chance de o próximo papa ser africano?

No entanto, uma posição tão firme contra a homossexualidade pode acabar sendo uma desvantagem no conclave. Fora da África, os passos conciliatórios da igreja sob o comando de Francisco foram amplamente bem-vindos, e alguns líderes seniores da Igreja até mesmo insinuaram que o falecido papa poderia ter ido mais longe. Ao mesmo tempo, no topo da hierarquia dos católicos na África também surge uma retórica um pouco mais conciliatória sobre o futuro da igreja, embora sob uma perspectiva mais ampla.

Africanos sonham com um papa do continente

Os apelos para que um papa africano seja eleito para liderar a igreja se multiplicaram nos últimos anos. O primeiro papa latino-americano marcou uma grande ruptura em uma Igreja dominada pela Europa. Seu esforço para que a hierarquia vaticana refletisse a realidade dos fiéis levou a um cenário em que 13% dos cardeais com direito a voto no conclave são africanos, contra 8% no anterior.

Discriminação. Um padre congolês que pediu para não ter o nome revelado disse à AFP que considera uma razão pela qual não houve um papa africano em 1.500 anos. "A discriminação, embora não seja óbvia entre nossos irmãos europeus, ainda é uma realidade da qual não falamos com frequência", afirmou.

Novo papa pode ser asiático ou africano, diz arcebispo de São Paulo. O cardeal dom Odilo Scherer afirmou que "ninguém deverá se surpreender" se o novo papa, a ser escolhido durante o Conclave, seja um asiático ou africano.