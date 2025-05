'Quem entra papa, sai cardeal': bastidores do conclave no Vaticano

Atualmente, o cardeal Pietro Parolin é apontado como um dos principais concorrentes ao posto. Mas, o próximo papa pode também ser alguém que tenha pouca ou nenhuma visibilidade, como avalia o secretário de um dos cardeais brasileiros, que pediu anonimato: "a imprensa está empurrando nomes que são simpáticos a ela, mas o colégio cardinalício nem sempre pensa da mesma forma."

"Com o papa Francisco foi assim", lembrou o padre. "Ele não estava na lista dos favoritos, que eram o (Angelo) Scola, arcebispo de Milão e o (Odilo) Scherer, então ligado à Cúria. No fim, Bergoglio saiu papa, o primeiro jesuíta e o primeiro latino-americano, surpreendendo a todos, inclusive os vaticanistas mais experientes."

Ratzinger fugiu à regra, mas Bergoglio não era citado

Na história recente, os conclaves foram marcados por surpresas, com exceção de Joseph Ratzinger, que em 2005 era um dos nomes mais fortes e, apesar do provérbio, foi eleito. Nomeado Bento XVI, ele já era visto como inevitável por muitos dentro da Cúria.

Já em 2013, quando o conclave começou, o argentino Jorge Mario Bergoglio não era o mais cotado para o papado. Na relação dos favoritos à sucessão de Bento 16 estavam o italiano Angelo Scola, o canadense Marc Ouellet e o brasileiro Odilo Scherer, arcebispo Metropolitano de São Paulo. Mas ele se tornou papa Francisco quando os cardeais passaram a buscar uma nova visão e energia para a Igreja.

2.mai.2013 - O papa Francisco recebe o papa emérito Bento 16 no Vaticano Imagem: Obsservatore Romano/AFP

Antes dos do alemão e do argentino, em agosto de 1978, os favoritos eram o italiano Giovanni Benelli e Giuseppe Siri, mas quem saiu papa foi Albino Luciani, o João Paulo l. Seu papado durou apenas 33 dias e em outubro do mesmo ano foi eleito o polonês Karol Wojty?a, João Paulo II, o primeiro não italiano em mais de 450 anos, e que desbancou Benelli e Siri, que continuavam vistos como preferidos.