Ucrânia ataca Moscou às vésperas de evento com Lula

Segundo autoridades russas, 19 drones foram destruídos na capital e cerca de 100 em todo o país.

O governo russo afirmou que, apesar do ataque, manterá a trégua de quinta a sábado anunciada por Putin para permitir as comemorações, mas alertou que "dará uma resposta apropriada se a Ucrânia não suspender os ataques".

Zelensky chamou a trégua russa de "gesto teatral". "Eles nos atacam até o dia 7, pausam confortavelmente por três dias, e voltam a nos atacar no dia 12?"

Hamas: Não há 'sentido' em negociar com Israel

Um dirigente do Hamas disse que "não há mais sentido" em continuar as negociações de cessar-fogo com Israel, depois do anúncio do governo Netanyahu da intenção de ampliar a ofensiva militar, reocupar a Faixa de Gaza e deslocar sua população.

Em entrevista à BBC, Bassem Naim afirmou que o grupo deixará de discutir as propostas de Israel enquanto o país continuar com a "guerra pela fome", referência ao bloqueio israelense à chegada de alimentos e medicamentos ao território palestino.