Vaticano mostra bastidores dos juramentos antes do conclave; assista

O Vaticano divulgou hoje vídeos e fotos que mostram os bastidores do juramento de silêncio dos funcionários que trabalharão no conclave nos próximos dias.

O que aconteceu

Todos os funcionários, eclesiásticos e leigos, fizeram seu voto de sigilo ontem. A promessa é obrigatória e quem a violar será excomungado automaticamente. A cerimônia ocorreu na Capela Paulina, vizinha à Sistina, dois dias antes do início do conclave, que escolherá o sucessor do papa Francisco.

Cada um deles se revezou para ir ao púlpito ler o juramento em voz alta. ''Prometo e juro guardar absoluto segredo com qualquer pessoa que não faça parte do Colégio dos Cardeais eleitores, e isto perpetuamente, a menos que receba autorização especial expressamente concedida pelo Pontífice recém-eleito ou pelos seus sucessores, em tudo o que direta ou indiretamente diga respeito à votação e ao escrutínio para a eleição do Sumo Pontífice'', disseram.