Voo de volta e R$ 5.700: como é o programa de Trump para 'autodeportação'

O governo Trump já deportou 152 mil pessoas desde 20 de janeiro. Os dados são do Departamento de Segurança Interna. Este número, contudo, é bem menor do que os 195 mil deportados entre fevereiro e abril de 2024, ainda sob o governo Biden. Como as prisões de imigrantes cresceram, é possível que, com o novo programa de deportação voluntária, a atual administração esteja se preparando financeiramente para retirar ainda mais estrangeiros do país.

EUA já ameaçaram imigrantes com multas altas, perda de status legal e deportação para prisões em Guantánamo e El Salvador. Com o novo programa, aqueles que saírem voluntariamente poderão conseguir retornar ao país legalmente no futuro, segundo o Departamento de Segurança Interna. No entanto, não foi anunciado nenhum mecanismo oficial até o momento para o reingresso.

Se forem boas pessoas, se os quisermos de volta, vamos trabalhar com eles para que voltem o mais rápido que pudermos. Trump em abril, segundo a Reuters

Deportação voluntária é atraente para evitar prisões, segundo secretária. Kristi Noem, que encabeça o Departamento de Segurança Interna, incentivou os imigrantes a deixarem os EUA pela nova via em comunicado à imprensa. "Se você estiver aqui ilegalmente, a autodeportação é o melhor, mais seguro e mais efetivo caminho, financeiramente, para deixar os EUA sem ser preso".

Aplicativo foi repaginado para facilitar deportações voluntárias. Desde março, a plataforma CBP Home (ex-CBP One) foi atualizada para oferecer o caminho legal para as saídas; este mesmo app era usado durante o governo Biden para permitir que os imigrantes entrassem legalmente nos EUA.

O primeiro imigrante já teria aderido ao novo programa de autodeportação. Um cidadão de Honduras, segundo o governo americano, aderiu à proposta para voltar ao seu país saindo de Chicago. Bilhetes aéreos já teriam sido reservados para esta e para a próxima semana, anunciou o DHS.