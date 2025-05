Apelo por 'unidade' em missa indica que Igreja não quer conclave longo

Hoje, na última missa antes do início do conclave, os cardeais pediram ajuda divina para a escolha do sucessor do papa Francisco e receberam um apelo a favor da "unidade da Igreja" em um momento "difícil, complexo e conturbado". O apelo traz ainda um sinal de que a Igreja quer um conclave curto, para deixar claro o recado de unidade. À tarde, os "príncipes da Igreja" irão realizar a primeira votação na Capela Sistina.

O que aconteceu

Missa foi celebrada pelo decano do colégio cardinalício, Giovanni Battista Re. Em sua homilia, ele afirmou que "é forte o apelo à manutenção da unidade da Igreja" e citou um "momento tão difícil e complexo da história", que será enfrentado pelo futuro líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos.

Os cardeais rezaram para que Deus os ajude a encontrar um papa que exerça "cuidado vigilante" sobre o mundo. Se dirigindo a eles, o decano pediu para que os cardeais deixassem de lado "toda consideração pessoal" ao escolher o novo pontífice e ter em mente "apenas ... o bem da Igreja e da humanidade".