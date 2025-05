Quem foi Gregório 10º, papa que criou conclave após sua eleição durar anos

Naquela época, os cristãos estavam divididos. Durante séculos, o Sacro Império Romano-Germânico disputou com a própria Santa Sé o controle da Igreja e exercia enorme poder e influência, até que seu imperador Frederico 2º foi excomungado em 1227 por não cumprir a promessa de enviar uma cruzada à Terra Santa. Já os franceses ganhavam poder graças à aliança de Charles d'Anjou (irmão de Luís 9º) com o papa Urbano 4º, que o incentivou a tirar a coroa da Sicília da mão da dinastia de Frederico.

Com a morte do papa Clemente 4º, os 18 cardeais se viram em um impasse. Os franceses queriam um francês no comando da Igreja Católica, influenciados por Charles d'Anjou, agora já rei da Sicília; enquanto os italianos queriam um italiano que se alinhasse aos interesses do Império. Ninguém conseguia chegar aos dois terços de votos necessários para a eleição do pontífice, uma exigência promulgada pelo papa Alexandre 3º em 1179, segundo o Vaticano.

Camafeu do Papa Gregório 10º na Catedral de Notre Dame, em Paris: ele foi popular entre os franceses Imagem: PHGCOM/Creative Commons

Enquanto isso, Tebaldo embarcava para uma cruzada na Terra Santa com o rei Edward 1º, da Inglaterra. Ele partiu em 1270, de acordo com a Encyclopaedia Britannica.

Sem paciência para as eleições sem fim, os cidadãos da cidade italiana de Viterbo —onde Clemente morreu e os cardeais se reuniam— resolveram tomar uma medida extrema em 1271. Eles arrancaram o telhado do palácio papal, o invadiram e trancaram todos os cardeais lá dentro apenas com pão e água. Ninguém podia sair enquanto não houvesse um papa.

Com esta urgência, os cardeais optaram pelo nome de Tebaldo. Ele não era nem cardeal, apenas arquidiácono de Liège, na Bélgica. Mas as boas relações de um italiano com o trono da França e a ligação de seu sobrinho, Vicedomino de Vicedominis, o arcebispo de Aix-en-Provence, com Charles d'Anjou —de quem era conselheiro— o tornaram o melhor nome "papável" por satisfazer aos dois grupos.