Ataques colocam Índia e Paquistão em pé de guerra

Ataques mútuos entre Índia e Paquistão deixaram as duas potências nucleares mais próximas de uma guerra aberta.

Pelo menos 38 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas: 26 do lado paquistanês e 12 do lado indiano.

O confronto teve início com o bombardeio, pela Índia, de alvos no Paquistão e na Caxemira paquistanesa na noite de ontem. Em seguida, o Paquistão atacou o território indiano com fogo de artilharia e afirmou ter derrubado cinco aviões de combate da Índia.