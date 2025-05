Quem é a brasileira que leu oração na missa que deu início ao conclave

Vestidos com mantos vermelhos, antes de começar, todos fizeram um juramento coletivo e individual de manter o sigilo sobre tudo o que ocorrer durante o conclave. "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem", dizem, reunidos no aposento dominado pelas obras-primas de Michelangelo.

Imagem: Arte/UOL

Primeiro dia tem apenas uma rodada de votação. Um candidato precisa de dois terços dos votos dos cardeais eleitores para ser eleito papa - ou seja, 89 votos de 133 cardeais.

Primeira fumaça deve aparecer após as 19h (14h, no horário de Brasília) na chaminé da Capela Sistina. Cor será preta, se não houver consenso, ou branca, caso um novo papa seja escolhido.

Se nome não for definido hoje, a partir de amanhã, até quatro votações podem ocorrer por dia, sendo duas de manhã e duas à tarde. Detalhes e previsões foram feitas pelo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, que ontem explicou o passo a passo do conclave.

Nenhum conclave na era moderna escolheu um papa no primeiro dia. Nas duas últimas eleições, para escolha de Bento 16 e Francisco, foram dois dias de votação.