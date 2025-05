Conclave: fechados na Capela Sistina, cardeais começam escolha do novo papa

Os 133 cardeais que vão escolher o novo papa foram enclausurados na Capela Sistina, no Vaticano, para começar o conclave. As portas foram fechadas por volta de 12h40 (horário de Brasília) após o "Extra Omnes" ("Todos fora", em latim) - um pedido aos que não têm relação com reunião para que deixassem o local, sob os afrescos de Michelangelo. A previsão é que o primeiro resultado seja revelado por volta de 14h (de Brasília) de hoje.

O que aconteceu

Procissão em direção à Capela Sistina começou às 16h30 (11h30, horário de Brasília), 16 dias após a morte do papa Francisco. Portas foram fechadas 1 hora depois com as palavras do mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, monsenhor Diego Ravelli. Antes, os cardeais estiveram reunidos na Capela Paulina em oração.

Vestidos com mantos vermelhos, os 133 cardeais eleitores fizeram um juramento coletivo e individual de manter o sigilo: "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem", disseram. Dentre os cardeais, sete são brasileiros.