Cardeal 'gato', gaivotas estrelas e fumaça preta: o 1º dia de conclave

Após a missa, cardeais seguiram para a Capela Sistina, onde ocorre a votação, e foram isolados. As portas foram fechadas por volta de 12h40 (horário de Brasília) e os 133 cardeais que cumprem os requisitos da igreja deixaram de ter contato com o mundo externo após fazerem juramento. Antes do isolamento, alguns dos cardeais postaram uma breve "despedida" nas redes sociais.

Única rodada de votação do dia terminou com fumaça preta, às 16h (horário de Brasília), representando que não houve consenso dos cardeais. A fumaça escura mostra que nenhum cardeal recebeu dois terços dos votos, ou seja, 89. A previsão era que o anúncio ocorresse por volta das 14h. Depois do rito, eles voltam à Casa de Santa Marta, onde fazem as refeições e descansam.

Cerca de 45 mil pessoas estiveram na Praça de São Pedro para acompanhar o resultado. Os fiéis estavam eufóricos e o clima era de uma felicidade contagiante. Em alguns pontos, freiras riam, outros faziam vídeos com os celulares e esperavam a fumaça que definirá o rumo da Igreja Católica. Já em outra parte, um grupo de jovens dançava roda e outros cantavam.

Freiras reunidas na Praça de São Pedro reagem enquanto fumaça preta sobe da chaminé da Capela Sistina Imagem: REUTERS/AMANDA PEROBELLI

Cardeal 'gato' e gaivotas estrelas

Repercutiu hoje o caso de um cardeal que disse ter sido excluído do conclave e não saber a motivação. Uma suposta má condição de saúde e uma mudança na sua data de nascimento são possíveis justificativas para a ausência do queniano John Njue, arcebispo Metropolitano Emérito de Nairóbi, no Quênia. Recentemente, Njue teve uma correção em sua data de nascimento e passou a ter 79 anos, em vez de 81 anos —a data limite para participar da votação é 80 anos.