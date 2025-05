Votação meticulosa e ao menos 89 votos: como é escolhido o novo papa

Sorteio designa cardeais para acompanharem e contarem os votos. São três como "escrutinadores", outros três "infirmarii" (encarregados de recolher o voto dos purpurados doentes) e três mais como revisores para verificar a contagem.

Cardeais recebem cédulas retangulares onde devem escrever à mão o nome dos seus escolhidos. Papel tem a frase "Eligo in Summum Pontificem" ("Elejo como Sumo Pontífice") na parte superior, com um espaço em branco abaixo. É proibido votar em si.

Dobrado, papel é levado erguido no ar até o altar, para que esteja bem visível a todos os presentes. Antes de depositar cédula no prato, o cardeal pronuncia em voz alta o seguinte juramento em latim: "Ponho por testemunha a Cristo Senhor, que me julgará, de que dou meu voto a quem, na presença de Deus, acredito que deve ser eleito".

Uma vez recolhidas todas as cédulas, elas são misturadas e transferidas a outro recipiente. Outro cardeal as conta. Enquanto um escrutinador lê os nomes em voz alta, outros dois anotam os nomes. O responsável pela leitura também fura as cédulas com uma agulha no ponto em que está a palavra "Eligo".

As cédulas e as anotações feitas pelos cardeais são queimadas em um fogão a cada duas rodadas de votação. A chaminé, visível pelos fiéis na praça de São Pedro, expele fumaça preta se nenhum papa for eleito, e fumaça branca, em caso de eleição do novo pontífice. Neste caso, os sinos da Basílica de São Pedro também tocam.