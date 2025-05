Estudo contraria EUA e China e diz que coronavírus surgiu em morcegos

Recombinação de coronavírus nos animais deu origem a organismos híbridos que causaram as pandemias. Os pesquisadores explicaram no estudo que, à medida que os coronavírus infectavam morcegos, eles encontravam outros coronavírus nas células dos animais. Da reprodução entre diferentes tipos de coronavírus surgiram micro-organismos híbridos.

Comerciantes chineses transportaram os animais infectados por centenas de quilômetros para vender em mercados. Dessa forma, o vírus chegou aos humanos.

Quando você vende animais selvagens no centro das cidades, você terá uma pandemia de vez em quando

Michael Worobey, biólogo da Universidade do Arizona e um dos autores da pesquisa

Contexto

Estudo foi divulgado em meio a troca de acusações entre EUA e China. No mês passado, a Casa Branca criou um site chamado "Vazamento de laboratório: a verdadeira origem da covid-19". Nele, afirma que a pandemia não teria começado na natureza, mas sim após acidente em um laboratório em Wuhan, na China.

Afirmação levou a corte de US$ 18 bilhões em recursos para agência de saúde. A justificativa do corte foi uma suposta "incapacidade da agência de provar que suas doações ao Instituto de Virologia de Wuhan não foram cúmplices do possível vazamento".