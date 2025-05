Em clima de euforia, mais de 45 mil viram primeira fumaça do conclave

Freiras no primeiro dia do conclave Imagem: Janaina Cesar/UOL

Braços para cima para registrar o momento com o celular. Aliás, os celulares não funcionavam muito bem, mas já era sabido que os sinais em todo o Vaticano seriam desligados.

Durante a espera, as salvas de palmas iam e vinham como quem quer mandar um recado: terminem, estamos cansados! Mas era óbvio que ninguém seria ouvido, os 133 cardeais votantes estavam trancados na Capela Sistina sob o olhar severo do Juízo Final pintado por Michelangelo.

A fumaça preta era esperada, uma vez que é difícil que a branca apareça no primeiro dia. Ela saiu da chaminé para sumir no céu. No conclave, se sabe, a fumaça é branca ou preta, esperança ou espera.

Se for preta, significa que não houve consenso. O conclave segue, e com ele a coreografia de alianças, orações e negociações discretas. Se for branca, o espetáculo atinge seu clímax: temos um novo papa.

Amanhã estão previstas quatro votações: duas pela manhã e duas à tarde. Ao fim de cada turno, a chaminé novamente se expressa. Pode haver também uma fumaça extraordinária, caso o consenso seja alcançado logo na primeira votação do turno. E essa, obrigatoriamente, será branca.