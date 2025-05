'Guerra da água': entenda o conflito entre Índia e Paquistão pela Caxemira

Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, a tensão entre Índia e Paquistão eclodiu em ataques mútuos entre as duas potências nucleares. Nova Déli lançou ofensivas ao país vizinho, que retaliou com fogo de artilharia na região fronteiriça da Caxemira e abateu cinco caças indianos. Os bombardeios mataram pelo menos 26 pessoas no lado paquistanês e 12 no lado indiano.

Um ponto-chave do conflito entre as duas nações é a região da Caxemira, que é de maioria muçulmana e dividida entre a Índia e o Paquistão. Ela é foco de disputa entre os países desde que se tornaram independentes do Reino Unido, em 1947.

Entenda a "guerra da água"

Índia vem retaliando e ameaçando o Paquistão com "cortes de água'. Os rios que abastecem o Paquistão nascem na Índia. "A água que pertence à Índia e que até agora fluía para fora será retida para servir aos nossos interesses e será utilizada dentro do país", declarou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em um discurso público.