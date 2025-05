Entrada de cardeais para missa do conclave forma 'corredor vermelho'; veja

A celebração terminou com um apelo à oração e à confiança no Espírito Santo para que inspire os cardeais eleitores. "Rezemos para que Deus conceda à Igreja o Papa que melhor possa despertar as consciências de todos e as energias morais e espirituais na sociedade atual", concluiu o decano, pedindo também a intercessão da Virgem Maria para guiar o processo decisivo que se inicia.

Com a missa para a eleição do papa, a Igreja entra agora oficialmente no tempo de espera e oração até que a fumaça branca anuncie ao mundo: Habemus Papam.