Fiéis, imagens de Francisco e entrada de cardeais: veja fotos do conclave

Uma missa celebrada pelo cardeal Giovanni Battista na manhã de hoje marcou o início do conclave para a escolha do novo papa no Vaticano.

O que aconteceu

Turistas acompanharam a missa por um telão no Pátio de São Pedro. A movimentação no local era grande nesta manhã, com venda de lembrancinhas papais", presença de freiras e de outros fiéis.