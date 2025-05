Número de vítimas de ataque da Índia contra o Paquistão sobe para 31

Batalha aérea. O primeiro-ministro paquistanês disse que a Força Aérea do país abateu jatos indianos em "pedacinhos" durante batalha aérea de uma hora. Em discurso televisionado, Shehbaz Sharif, declarou que em apenas algumas horas o "inimigo caiu de joelhos" e acrescentou que as mortes dos seus cidadãos serão vingadas. Ele não detalhou quando ocorreu a disputa e ainda falou que sua nação é uma das mais afetadas pelo terrorismo na região.

Havia 57 aviões no espaço aéreo quando a Índia fez o ataque, disse Chaudhry. O militar afirmou que milhares de passageiros, incluindo os clientes de companhias aéreas do Oriente Médio e do leste asiático, ficaram em perigo com a ação. Ele ainda compartilhou imagens do site de rastreamento de voos FlightRadar24 que mostram vários aviões no espaço aéreo paquistanês no momento da ação indiana.

Retaliação do Paquistão. O ministro da defesa paquistanês afirmou que ataques contra a Índia só atingirá alvos militares e não civis. Khawaja Asif disse em entrevista canal de notícias paquistanês Geo News que as ações "respeitarão o direito internacional".

Ataque indiano ao Paquistão

A Índia lançou os ataques na madrugada de quarta-feira (no horário local). Eles assumiram a autoria do ataque e alegaram estar alvejando "campos terroristas" que serviam como centros de recrutamento, plataformas de lançamento e centros de doutrinação, além de abrigar armas e instalações de treinamento. Explosões foram ouvidas em diversas regiões do país.

O Paquistão chamou o ataque de "ato flagrante de guerra". Autoridades distritais disseram que disparos de morteiros e armas leves entre os dois Exércitos na Linha de Controle continuaram durante a manhã de quarta e mataram pelo menos seis civis do lado paquistanês.