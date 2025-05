No clima do Conclave, cidade do interior da Itália torce para Tagle

"Ela se tornou praticamente parte da família", afirmou o prefeito ao jornal, explicando que Violetta cuidou da avó até sua morte em 2018. Atualmente, Violetta mora em Milão, mas, enquanto esteve com a família Assi, era presença constante nas celebrações e momentos importantes da casa. De acordo com o prefeito, ela costumava tirar férias a cada dois anos para visitar a família nas Filipinas e nessas ocasiões, encontrava o primo cardeal.

Assi nunca conheceu pessoalmente Tagle, mas acompanha com simpatia sua trajetória. "As chances não são altíssimas, mas nunca diga nunca. A gente se apega ao Espírito Santo", disse.

Tagle, de 67 anos, é conhecido por sua sensibilidade pastoral, sua atenção aos pobres e seu papel como ponte possível entre Roma e o Oriente. Foi nomeado cardeal por Bento XVI em 2012 e, desde então, ganhou a confiança de Francisco, que o nomeou para importantes cargos na Cúria Romana, incluindo a Congregação para a Evangelização dos Povos.

Além do currículo e do carisma, Tagle também reina nas redes sociais: entre 21 e 23 de abril, foi o cardeal mais citado no X (ex-Twitter), com quase 150 mil menções, segundo levantamento da empresa Arcadia. Sua página oficial no Facebook reúne mais de 600 mil seguidores, um dado que pode credenciá-lo como o papável mais "instagramável" do Conclave.

Se for eleito, é possível que Brugherio se torne um dos primeiros pontos de festa espontânea na Itália, não exatamente pela fé, mas por um laço silencioso de cuidado e afeto construído dentro de casa.