Padre: Diversificação promovida por Francisco complica consenso em conclave

O segundo ponto está relacionado às questões de pacificação do mundo. Nós temos muitos conflitos e isso interfere diretamente ao povo cristão. A paz é uma urgência no mundo. O papa tem esse dever de ajudar, na contribuição da paz no mundo.

Um terceiro aspecto seria a continuação da reforma interna da igreja, nas questões administrativas, na supervisão da gestão do Banco do Vaticano, nas dioceses. Esse acompanhamento contínuo com um olhar muito prático, não tão burocrático, como Francisco teve, também é muito importante. Padre Rafael Fernandes, coordenador do curso de Teologia na PUC-RS

O que acontece se não houver consenso?

Caso não haja um consenso até o quarto dia de votação, é feita uma pausa para oração e diálogo entre os eleitores. A votação reinicia no sexto dia e vai até o 12º. Outras pausas podem ser feitas no sétimo e décimo dia.

Após 12 dias e 34 votações, o sistema muda. Nesse caso, a escolha passa a ser entre os dois mais votados no 34º turno. No entanto, permanece o quórum de dois terços.

Vaticanista: Igreja quer papa mais pastor e diplomata e menos burocrata

Conversas promovidas por religiosos em congregações gerais, antes do conclave, indicam que a Igreja Católica quer um novo papa mais pastor e menos burocrata, avaliou o vaticanista Filipe Domingues durante participação no UOL News, do Canal UOL.