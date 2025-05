'Novo papa deve ser escolhido até sexta-feira', diz cardeal brasileiro

O arcebispo citou que o escolhido precisa ter "uma palavra de fé e de esperança". "Eu creio que o espírito de Deus dá para cada tempo o homem certo. Assim foi com Francisco, assim foi com Bento, assim foi com João Paulo 2º", acrescentou.

133 cardeais com menos de 80 anos irão votar para o sucessor do papa Francisco. Eles representam 70 países, um número recorde. No último conclave, em 2013, foram 115 cardeais, de 48 nações — um crescimento que reflete os esforços de Francisco para estender o alcance da Igreja a regiões distantes com poucos católicos.

Imagem: Arte/UOL

Duração média dos últimos 10 conclaves foi de pouco mais de três dias. Desses, nenhum durou mais de cinco dias. O conclave de 2013, por exemplo, durou apenas dois dias. Hoje, haverá apenas uma votação. Depois, os cardeais poderão votar até quatro vezes por dia. Para o novo papa ser eleito, são necessários dois terços dos votos (ou seja, pelo menos 89 dos 133).

Silêncio