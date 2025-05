Igreja quer papa mais pastor e diplomata e menos burocrata, diz vaticanista

A primeira rodada de votação do conclave, que elegerá o sucessor do papa Francisco, terminou sem consenso na tarde de hoje. Uma fumaça preta foi vista saindo pela chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, por volta das 16h (horário de Brasília). O processo será retomado amanhã.

O conclave para eleger o novo papa é presidido pelo cardeal italiano Pietro Parolin, de 70 anos, apontado como favorito para ser o novo pontífice, segundo casas de apostas. É ele quem ficará responsável por coordenar a eleição papal, inclusive as reuniões antes da votação.

Parolin é tido como candidato de compromisso entre os progressistas e conservadores. O italiano nunca se envolveu diretamente nas chamadas guerras culturais da Igreja sobre temas como aborto e direitos dos homossexuais. Porém, em uma ocasião ele condenou a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, rotulando como "uma derrota para a humanidade".

O papa tem um grande poder de moral, como influencer, nas relações internacionais, essa capacidade de sentar... o papa Francisco tinha essa capacidade de sentar em qualquer mesa e com qualquer um, e todo mundo parava para ouvi-lo.

Agora, esse novo papa, quem quer que seja, terá de saber encontrar esse equilíbrio, entre a evangelização (que seria essa igreja mais pastoral) e geopolítico. O que o papa vai dizer sobre as guerras no mundo, como vai lidar com líderes autoritários, as questões sobre imigração e climáticas? São questões que o papa Francisco tocou e colocou a igreja em diálogo. Filipe Domingues, especialista que cobre o Vaticano

