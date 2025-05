Padre Júlio: Não cabe mais na Igreja ter um papa homofóbico ou genocida

Os senhores cardeais têm o discernimento, que é um dos dons do Espírito Santo, para perceber que o papa Francisco foi da humanidade, e não de uma Igreja. Que autoridade religiosa reuniria hoje em seu funeral 150 delegações e chefes de Estado? Há o reconhecimento da autoridade moral da Igreja diante de uma guerra, como o genocídio do povo palestino.

É impossível imaginar que tenhamos um papa que seja indiferente ou a favor do genocídio em Gaza, ou que seja contra os imigrantes e refugiados, seja homofóbico ou xenófobo. Esse tipo de atitude não cabe mais no mundo e na Igreja. Padre Júlio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua de São Paulo

Padre Júlio Lancelotti reforçou que o novo pontífice manterá a linha estabelecida pelo papa Francisco, baseada no diálogo e no acolhimento dos mais necessitados. O religioso ainda disse que o escolhido pelos cardeais deve vir da Itália ou da Ásia.

O papa não cai de paraquedas. É um novo papa de uma velha Igreja. Ele não vem para fazer o que ele quer. Francisco veio para ser fiel ao Evangelho e estar no seguimento de Jesus. Quem vier não colocará no Vaticano [uma placa de] ´sob nova direção', como em um posto de gasolina.

A direção da Igreja é de Jesus Cristo, do Espírito Santo, de Deus. Ninguém vai chegar lá e dizer que quer todo mundo de véu na cabeça. Não existe isso. Há o discernimento da fidelidade ao Evangelho. Sempre teremos conflitos, dificuldades e desafios, mas também sempre teremos a bondade, o amor, a misericórdia e a compaixão.