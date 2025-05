Primeiro dia do conclave começa com missa para 'convocar Espírito Santo'

Se nome não for definido hoje, a partir de amanhã, até quatro votações podem ocorrer por dia, sendo duas de manhã e duas à tarde. Detalhes e previsões foram feitas pelo porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, que ontem explicou o passo a passo do conclave.

Nenhum conclave na era moderna escolheu um papa no primeiro dia. Nas duas últimas eleições, para escolha de Bento 16 e Francisco, foram dois dias de votação.

Como são os votos

Apenas os cardeais com menos de 80 anos podem votar. No entanto, eles participam porque podem ser votados. Eles não podem manter qualquer tipo de comunicação com o exterior durante o conclave.

Fumaça branca ou preta

Uma fumaça branca surge do telhado da capela, anunciando o resultado para o mundo exterior. Neste momento, fiéis que acompanham o momento no Vaticano costumam comemorar.