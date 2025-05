Conclave: fumaça preta indica que cardeais não escolheram novo papa

Às 10h foi celebrada a missa "pro eligendo Pontifice", na Basílica de São Pedro. A celebração que marcou o início do conclave foi presidida pelo decano do Colégio Cardinalício, Cardeal Giovanni Battista Re. "Toda a Igreja, unida a nós na oração, invoca constantemente a graça do Espírito Santo, para que seja eleito por nós um digno Pastor de todo o rebanho de Cristo", disse.

Cardeais almoçaram no refeitório de Santa Marta e se reuniram em oração na Capela Paulina. Depois, às 16h30 (horário local), fizeram uma procissão até a Capela Sistina para dar início ao conclave.

Vestidos com mantos vermelhos, antes de começar, todos fizeram um juramento coletivo e individual de manter o sigilo sobre tudo o que ocorrer durante o conclave. "Prometo e juro, assim que Deus me ajude e os Santos Evangelhos me guiem", disseram, reunidos no aposento dominado pelas obras-primas de Michelangelo.

Imagem: Arte/UOL

O que acontece se não houver consenso?

Caso não haja um consenso até o quarto dia de votação, é feita uma pausa para oração e diálogo entre os eleitores. A votação reinicia no sexto dia e vai até o 12º. Outras pausas podem ser feitas no sétimo e décimo dia.