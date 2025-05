Que horas começa o conclave? Veja horário da eleição do novo papa

Queima dos votos revela fumaça, sinalizando se o novo papa já foi escolhido. No primeiro dia, há somente uma rodada de votos e, por isso, deve aparecer o resultado no início da noite, no horário local.

A partir de quinta-feira, as fumaças aparecem duas vezes ao dia. Pela manhã, por volta das 5h30 no Brasil, se houver eleição, ou às 7h. À tarde, pode ser às 12h30 (se branca) ou por volta das 14h.

Imagem: Arte/UOL

Os detalhes foram definidos após a última reunião das congregações gerais que antecedem o conclave. Estiveram presentes 173 cardeais, sendo 130 dos 133 eleitores, e foram feitas 26 intervenções.

Encontro formalizou o cancelamento do Anel do Pescador e do Selo de chumbo. Esses ritos simbolizam, oficialmente, o fim de um pontificado e a espera por um novo Papa.

Fumaça aparecerá: