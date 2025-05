Cardeal que mudou data de nascimento diz ter sido 'excluído' do conclave

Um grupo formado por 133 cardeais estão reunidos de hoje na Capela Sistina, no Vaticano, para escolher um novo papa. Entre as controvérsias que envolvem a votação está a ausência do queniano John Njue, arcebispo Metropolitano Emérito de Nairóbi, no Quênia, que disse não saber "por que foi excluído do conclave". Uma suposta má condição de saúde e uma mudança na sua data de nascimento são possíveis justificativas.

O que aconteceu

Njue teve uma correção em sua data de nascimento há alguns meses e passou a ter 79 anos. Antes, o cardeal tinha registro de nascimento de dois anos antes.

80 anos é idade-limite para participar da votação. Também segundo as normas da Igreja, apesar de os cardeais com 80 anos ou mais não poderem votar no conclave, eles podem ser eleitos.