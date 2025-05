Transmissão do conclave ao vivo na Capela Sistina: veja chegada de cardeais

Os 133 cardeais fazem o juramento coletivo e individual antes do início do conclave (assista ao vídeo acima). Eles iniciam a escolha do novo pontífice a partir de hoje.

O que aconteceu

Cardeais se reunirão sob voto de sigilo na Capela Sistina. Eles ficarão em isolamento até escolherem o sucessor de papa Francisco, que morreu no último dia 21 de abril.

O sucessor é definido quando um nome é escolhido por pelo menos dois terços dos eleitores —neste caso, 89 deles. Os cardeais não têm direito à abstenção, nem de votarem em si.