'Trump dura 4 anos, papa é vitalício': conclave está imune à Casa Branca?

Próximo pontífice deve consolidar as reformas de Francisco, como já mostrou o UOL. A tendência, porém, é que o novo chefe da Igreja Católica adote uma postura mais discreta, com discursos comedidos, diferente do argentino.

Teólogo Dayvid da Silva também minimiza o impacto de Trump na escolha. "O que de fato elege um papa não são os cardeais dos EUA nem os que possam estar alinhados com Trump ou extrema direita, mas o conjunto. No conjunto, temos diversas personalidades que, de alguma forma, compreendem muito bem seu papel no conclave", analisa o professor da PUC-SP.

Trump, por mais que seja presidente do país mais poderoso do mundo, não passa disso. Ele não tem relevância no conclave Teólogo Dayvid da Silva

Apesar da irrelevância, a Casa Branca tenta influenciar os cardeais. Grupos religiosos progressistas temem um ambiente de pressão com articulação de nomes que poderiam se apresentar como alternativas a uma continuação da gestão de Francisco, segundo o colunista do UOL Jamil Chade.

Igreja na contramão de Trump

Agenda do papa Francisco, que deve ser levada adiante, se opõe a Trump. Em dezembro de 2023, por exemplo, o Vaticano autorizou a bênção a casais de pessoas do mesmo sexo e daqueles "em situação irregular" para a Igreja - ou seja, de pessoas que não formalizaram a união no catolicismo. O documento reforça, porém, que o matrimônio está diretamente ligado à união específica de um homem e uma mulher.