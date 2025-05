'Ganhava R$ 10 mil e virei pobre internacional': o lado B de ser imigrante

A gente já tinha conversado sobre mudar para a Europa, mas não era uma coisa concreta. Até o Alex me ligar numa tarde de quinta-feira me perguntando se eu queria ir morar na Espanha. Eu disse que sim. Em um mês, vendemos tudo e viajamos. Foi do nada. Rafaela Rodrigues Pires

O destino escolhido foi o Principado das Astúrias, região montanhosa no interior da Espanha, a cerca de 400 quilômetros de Madri. Uma tia de Alex vive no local, o que facilitou para que o casal conseguisse um apartamento para alugar. Mas, já no primeiro dia, Rafaela percebeu que o sonho de morar fora do Brasil não seria tão fácil assim.

Logo no primeiro dia eu já queria voltar para o Brasil. Eu não sabia falar espanhol, não conseguia me comunicar com as pessoas. Quando cheguei na cidade e vi que tudo era muito antigo, construções antigas, não tinha casa com quintal, montanha para todo o lado, foi um choque de realidade.

Alex conta que o primeiro passo para que eles tivessem uma estabilidade, tanto financeira quanto emocional, foi arrumar um trabalho. "A gente sabia que a área mais fácil era a de construção. Eu já tinha experiência, então foi mais tranquilo. Aqui eu já trabalhei como pintor, encanador, eletricista. No setor de construção você faz o que precisar", explica ele.

'Tentam dar um jeito de te enrolar'

Atualmente, o casal vive em um apartamento com as duas filhas: Elise, de 7 anos, e Estela, de 2, que nasceu na Espanha. Rafaela conta que demorou um ano para se acostumar com a vida de imigrante.